Sedat Ergin: İddianame aslında Brunson’un şahsında doğrudan ABD istihbaratını suçluyor

ABD’li rahip Andrew Brunson’ı konu alan iddianamede karşımıza her türlü insan çıkıyor: PKK’lılar, FETÖ’nün sivil imamları, Suriyeli mülteciler, İsrailliler, misyonerler, CIA ajanları, ABD’li asker emeklisi istihbaratçılar gibi…

Bunlar arasında CIA ajanı olduğu ileri sürülen bazı kişiler açıkça isimleri verilerek kayda geçiriliyor bu metinde. İddianamenin ana eksenini oluşturan gizli tanık ‘Dua’nın ifadesinde adı ‘CIA Ankara Bölge Şefi’ diye geçen Jason Griffen’e tam yedi kez atıf yapılıyor. Birçok isim Amerikan istihbaratı adına çalışmakla suçlanıyor.

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…İddianamenin aslında Brunson’un şahsında doğrudan ABD istihbaratını suçladığını söylemek pek hata olmaz.

Sedat Ergin’in yazısı