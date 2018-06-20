Sedat Ergin: ‘Hayır’ grubu içindeki gençlerin oranı, ‘evet’ grubundaki gençlerin oranından ‘az bir farkla’ fazla

Bu seçimde ilk kez oy kullanacak 18-19 yaş aralığında 1 milyon 78 bin genç var. Ayrıca, 1 Kasım 2015 genel seçiminden sonra seçmen vasfını kazanıp ilk kez 16 Nisan 2017 anayasa referandumunda sandığa giden, bugün 19-21 yaş aralığında bulunan kesimin sayısı da 1 milyon 342 bin dolayında. Bu seçimde toplam seçmen sayısı 59 milyon 369 bin.

TÜİK verilerine baktığımızda, 2017 anayasa referandumunda 18-24 yaş arasındaki seçmen kitlesinin sayısı 8 milyon 553 bin dolayındaydı. Bu rakam, 16 Nisan’da sandığa giden toplam seçmenin yaklaşık yüzde 15.5’ine tekabül ediyordu. Bu, kuşkusuz büyüklük olarak hafife alınabilecek bir kesim değil.

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İşte bu yaş grupları içindeki gençlerin pazar günü sandıkta nasıl oy kullanacakları, bu seçimin yanıtı en çok merak edilen soruları arasında.

Bu soruya yanıt ararken, 16 Nisan referandumundan sonra yapılan araştırmalar bize bir nebze fikir verebilir. Bu araştırmalar ‘hayır’ grubu içindeki gençlerin oranının, ‘evet’ grubundaki gençlerin oranından ‘az bir farkla’ fazla olduğunu gösteriyordu.

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Sedat Ergin’in yazısı