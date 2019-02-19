Sedat Ergin: Hayatının bir yılını hücrede tek başına geçiren bir tuğgeneralin göreve başlaması…

Olağanüstü Hal Komisyonu’nun darbecilikle suçlanan bir tuğgeneralin kamudan ihraç edilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname (KHK) tasarrufunun iptal edilmesi yönünde geçenlerde verdiği hüküm, 15 Temmuz sonrasında tanık olunan en dikkat çekici kararlardan birini oluşturuyor.

Hayatının bir yılını bir hücrede tek başına geçirmek zorunda kalan bir tuğgeneralin yeniden üniformasını giyerek göreve başlaması önündeki en son engel, bu kararla birlikte aşılmış bulunuyor.

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Konuyu tam olarak açıklayabilmek için biraz geriye dönelim.

Sedat Ergin’in yazısı