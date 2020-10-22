Sedat Ergin: Hayatını kaybedenlerin sayısı dört kat arttı

Vefat sayılarındaki artış en düşündürücü başlıklardan birini oluşturuyor. Bakanlığın kamuoyuna açıklama modelini değiştirdiği temmuz ayı sonunu esas alalım. 27 Temmuz’da başlayan hafta vefat edenlerin toplamı 115’ti. Özellikle ağustos ayının sonundan itibaren vefat tablosunda ciddi bir artış yönelişi dikkat çekiyor. Geçen haftanın vefat toplamı 459’dur. 27 Temmuz haftasıyla kıyaslandığında COVID-19’dan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı haftalık bazda dört kat artmıştır.

Önceki gün açıklanan günlük vefat sayısı 74’tü. Yani geçen her saat içinde üç vatandaşımızı kaybettik. Bu sayı eylül ayının üçüncü haftasında da karşımıza çıkmıştı. Ayrıca, salgının ilk patlak verdiği ve tırmanmaya geçtiği dönemde 2 Nisan tarihinde bir günde 79 vefat kaydedilmiş, bu sayı 19 Nisan’da en zirve yaptığı 127 eşiğine kadar çıkmış, ardından düşüş eğilimine girmişti.

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Tabii insan kayıplarıyla ilgili yaptığımız bu değerlendirmede bakanlık tarafından açıklanan resmi vefat rakamlarının esas alındığı hususunu da bir tarafa not etmekte yarar var.

Sedat Ergin’in yazısı