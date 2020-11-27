Sedat Ergin: Harekat sırasında Berlin’in habersiz kaldığını düşünmek gerçekçi olmaz

Neden böyle davrandığı sorusuna biraz yakından bakalım. Arama operasyonu Roma’daki IRINI Harekât Merkezi üzerinden icra edilmiştir. Merkezin komutanı Fabio Agostini adında bir İtalyan amiral. Sahadaki gemilerin komutası ise merkezin ‘Harekât Başkanı’ olarak Theodoros Mikropoulos adındaki bir Yunan amiralde. Türk gemisindeki aramayı yürüten Hamburg isimli Alman firkateyninin komutanı Yunan amiralden emir alıyor. Ancak her halükârda en üst komutan İtalyan amiralin sorumluluğu da göz ardı edilemez.

Milli Savunma Bakanlığı’nın geçen salı günkü açıklamasında “Yapılan bu yanlış uygulamada denizdeki gemilere komuta eden operasyon komutanının yanlı ve duygusal davrandığı açıktır” deniliyor. Bu ifade, Yunanistan’ın AB’nin bir askeri organizasyonu üzerinden Türkiye’yi zor bir duruma sokmaya çalıştığı görüşünü taşıyor.

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Böyle de olsa, Yunanistan’ın burada oynadığı rol, operasyonun AB açısından ciddi sonuçlar doğurduğu, bu sonuçların AB’yi bağladığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Almanya faktörüne bakarsak, saatler süren böyle bir harekât sırasında Berlin’in olup bitenlerden habersiz kaldığını düşünmek çok gerçekçi olmaz.

Sedat Ergin’in yazısı