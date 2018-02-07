Sedat Ergin: Halep’teki tahliye formülü Afrin için çıkış yolu olabilir mi?

2016 sonunda Halep’te rejimin kuşatması altındaki bir cepte sıkışan silahlı Suriyeli muhalif grupların otobüslerle buradan tahliye edilmesi yöntemi, Afrin harekâtının şehir merkezine dönük ikinci safhasının başlaması halinde kan dökülmesini önleyecek bir çıkış yolu olabilir mi?
Türkiye’nin saygın düşünce kuruluşu Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi’nin (EDAM) ‘Zeytin Dalı’ harekâtı üzerine hazırladığı 14 sayfalık rapor, bu seçeneğin kayıpları en aza indireceğini ve aynı zamanda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin içine girdiği krizin önünün açılabilmesinde anahtar rolü oynayabileceği savını ortaya atıyor.