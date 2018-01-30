Sedat Ergin: Güvenlik güçlerini Afrin’de çok zor bir görevin bekleyeceğini söylemek mümkün

Ankara’ya ulaşan bilgiler, PYD/YPG’nin özellikle Afrin kent merkezi çevresinde önemli ölçüde silah yığınağı yapmakla meşgul olduğunu gösteriyor. Örgütün kent merkezi ve çevresinde hendek ve barikatlar yaptığı, bombalı tuzaklar kurduğu anlaşılıyor, tıpkı 2015’te Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki il ve ilçe merkezlerinde yaptığı gibi…

Türk yetkilileri özellikle düşündüren bir husus, PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’nin ABD’den elde ettiği etkili konvansiyonel silahlara sahip olması.

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Neresinden bakılırsa bakılsın, harekâtın ikinci safhasına geçilmesi halinde Türk güvenlik güçlerini Afrin’de çok zor bir görevin bekleyeceğini söylemek mümkün. Geçen hafta vurguladığımız gibi, ABD’nin ağırlığını koyması suretiyle YPG unsurlarının buradan tahliye edilmesi, Afrin’de yaşanacak bir şehir çatışmasını önleyecek geçerli bir çözümdür.

Sedat Ergin’in yazısı