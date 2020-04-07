Sedat Ergin: Günde 4 bin 500 vaka gibi bir rakam belirebilir

Sağlık Bakanı Koca, içinde bulunduğumuz hafta günlük test sayısında 30 bine çıkılacağını belirtmiştir. Bu düzeye çıkılması kritik bir sınamayı da beraberinde getiriyor. Tanı sayısının test artışıyla birlikte yüzde 15 oranında kendisini tekrarlaması halinde, günde 4 bin 500 vaka gibi bir rakam belirebilir. Umut edelim böyle bir tabloyla karşılaşmayız.

Test sayısında 30 bin dönemecine girilmesi virüsün bundan sonraki seyrini görebilmemiz bakımından önemli bir eşiktir. Her halükarda burada alınacak sonuç son dönemde birbiri ardına alınan önlemlerin ne ölçüde etki yarattığını ölçmek bakımından da fikir verecektir.

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Sedat Ergin’in yazısı