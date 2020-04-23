Sedat Ergin: Geleceğe güvenle bakmamız için yeteri kadar neden var, her şeye rağmen

Şevket Süreyya Aydemir’in Atatürk’ü konu alan ünlü ‘Tek Adam’ kitabında Meclis’in açılışını anlattığı özellikle şu cümleler Milli Mücadele’nin ne kadar mütevazı koşullarda başladığını göstermesi bakımından çok çarpıcıdır:

“Salona mektep sıraları yerleştirilmiştir. Karşı cepheye bir kürsü ve konuşma yeri yapılmıştır. Ankara’nın mahalle kahvelerinden getirilen iki asma lamba Meclis tavanının münasip yerlerinden sarkıtılmıştır.”

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Aydemir, aynı bölümde kürsünün arkasındaki duvarda ‘Arapça ancak manalı’ bir levhanın asılı olduğunu da yazar. Bu, Hazreti Muhammed’in “İşlerinizde meşveret (istişare) ediniz” hadisidir. Daha sonra bunun yerini Türkçe “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” yazılı bir levha alacaktır.

Vekiller, ertesi günü yaptıkları toplantıda Milli Mücadele’nin önderi Mustafa Kemal Paşa’yı Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçerler.

Bir an için tam bir yüzyıl önce Meclis kurulduğu günkü Ankara’nın koşullarını hatırlayalım. 23 Nisan 1920 günü en önde Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Ulus’taki o iki katlı binadan içeri giren bir grup insanın azmi ve adanmışlığı bizleri 2020’ye getirdi. Türkiye’nin o günkü koşullarıyla bugünkü durumunu karşılaştırdığımızda, ayrıca beşeri sermayesinin bugünkü gelişkinliğini hesaba kattığımızda, geleceğe güvenle bakmamız için yeteri kadar neden vardır, her şeye rağmen…

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Sedat Ergin’in yazısı