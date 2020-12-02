Sedat Ergin: Geçmişe dönük vaka sayılarını öğrenmek en doğal hakkımız

Ancak tahminlerle, hesaplamalarla zaman geçirmek yerine Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin vaka toplamını bu verilerin kapalı tutulduğu dönemi de kapsayacak şekilde açıklaması en doğrusu olacaktır. Türkiye’nin pandemi karşısında dünyadaki yerini ancak o zaman tam olarak değerlendirebileceğiz.

Bu verilerin bilinmesi Türkiye’yi başka ülkelerle kıyaslayabilmek bakımından da önem taşıyacaktır. Geriye dönük olarak bütün vakaların üzerindeki örtünün kalkması, Türkiye’deki salgının seyrinin büyüklüğüne ilişkin fotoğrafın bütününü görmemizi sağlayacaktır. Ne yazık ki şu an fotoğrafın bütününü göremiyoruz.

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Her zaman vurguladığımız gibi, bu rakamların açıklanması her şeyden önce şeffaflığın gereğidir. Geçen çarşamba akşamından bu yana vaka sayılarını nasıl öğreniyorsak, geçmişe dönük olarak da öğrenebilmek vatandaşlar olarak en doğal hakkımızdır.

Sedat Ergin’in yazısı