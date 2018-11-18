Sedat Ergin: Faiz düşüşünde hazine etkisi

Ekonomideki canlandırma tedbirleri yavaşlayan ekonomi çarklarını tekrar hareketlendirmek, artan işsizlik, borç yapılandırmaları ve konkordatoları azaltmak için bir tedbir olarak görülebilir. Bununla birlikte yaklaşan yerel seçimler ile ilişkilendiren değerlendirmeler de var. Ancak 20 Eylül’de açıklanan Yeni Ekonomik Programda (YEP) ise büyüme hedeflerinin aşağıya çekilmesiyle ekonomide yavaşlama yönünde farklı bir vurgu vardı.

Faiz ve enflasyonun paralel hareket etmesi de bilinen bir ekonomik gerçeklik. Anlaşılacağı üzere kolay çözüm yok. Ekonomide bir hamlenin başka dengelere farklı yansımaları olabiliyor. Ayrıca zorlaşan dış piyasa koşullarını da dikkate almak gerekecek. Dışarıda ticaret savaşı, küresel ekonomide durgunluk beklentisi, ABD ayağında ise parasal sıkılaştırma var.

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Sedat Ergin’in yazısı