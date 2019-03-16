Sedat Ergin: Etik kuralları uygulamalarını beklemek durumundayız

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz etmek istiyorsak bu gibi örneklerin artık tekrarlanmaması gerekiyor.

Başkanlığını Adalet Bakanı’nın yaptığı HSK bu bildirgeyi yayımlayarak bütün hâkim ve savcılar adına kamuoyu karşısında kuvvetli bir taahhüt üstlenmiştir. Şimdi bütün hâkim ve savcılarımızdan bu etik kuralları uygulamalarını beklemek durumundayız. Sadece onlardan mı? Bu çerçevede HSK’nın da yargı mensuplarına bildirgenin ruhuna ve lafzına uygun hareket edebilecekleri hareket alanlarını açma yükümlülüğü vardır.

Reklam

Sonuçta bu bildirgenin değerini hiçbir şekilde azımsamıyoruz. Ancak bildirge gerçek değerini, yazıda kalmayıp, uygulamada hayata geçirilebildiği ve buna paralel bir şekilde Türk toplumunda güven yarattığı ölçüde kazanacaktır.

Bildirgenin uygulamasıyla ilgili şüpheci bir bakışa sahip olanlar aslında bu şüphelerinde yanılmayı çok arzuluyorlar.

Sedat Ergin’in yazısı