Sedat Ergin: Erdoğan’ın duyurduğu kritik tarih yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Bakü’ye giderken Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le muhtemel görüşmesinin takvimine ilişkin yaptığı açıklama ve bu beyanına Kremlin’den gelen yanıt Suriye krizindeki belirsizliği daha da artırdı.
Gelen bütün haberler Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de çatışma hattında karşı karşıya gelme riskinin ciddiyetini koruduğuna işaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad rejiminin ‘şubat sonuna kadar’ Soçi muhtırası sınırları dışına, yani TSK’nın gözlem noktalarının gerisine çıkartılacağı yolundaki açıklamasında duyurduğu kritik tarih, yani 29 Şubat yaklaşmaktadır.