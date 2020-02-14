Sedat Ergin: Erdoğan, sahadaki silahlı gruplar için terörist tanımlamasına başvurmaktan kaçınıyor

‘Terörist gruplar’ın varlığı ve yürüttükleri saldırılar Kremlin açıklamasından da fark edileceği gibi Rus tarafının bütün metinlerinde İdlib’le ilgili ana sorun olarak beliriyor.

Buna karşılık Cumhurbaşkanı’nın ‘terörist’ tanımlamasına da itirazının olduğunu görüyoruz. Erdoğan, 29 Ocak tarihinde Senegal’den dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuşuyor:

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“Rusların söylediği şey: teröristlere karşı mücadele ediyoruz… Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı geldi? Esed’in zulmünden kaçtı geldi…”

Görüleceği gibi Erdoğan, sahadaki silahlı gruplar için terörist tanımlamasına başvurmaktan kaçınıyor.

Sedat Ergin’in yazısı