Sedat Ergin: En önemli kırılma noktası, Trump’ın Erdoğan’a harekat için yeşil ışık yakmış olması

Çok değil bundan beş hafta kadar önce 6 Ekim’de yaptıkları telefon görüşmesi farklı bir yönde seyretseydi, muhtemelen şu an itibarıyla Suriye’de gelişmelerin doğrultusu bambaşka bir yönde gidiyor olacak ve belki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Beyaz Saray’da bir araya gelmeleri keyfiyeti bile yaşanmayacaktı.

Trump, bu konuşmanın hemen ardından askerlerini Kuzey Suriye’den çekmeye başlayarak sahada Türkiye’nin harekâtının önünü de açmış oldu. Sonraki günlerde Trump’ın skandal içerikli mektubunu göndermesi dahil birçok iniş çıkış yaşanmış olsa da, hadiselerin akışındaki en önemli kırılma noktası, ABD Başkanı’nın 6 Ekim tarihli telefon konuşmalarında Erdoğan’a harekât için yeşil ışığı yakmış olmasıdır. Türkiye, Trump’ın çirkin mektubunun Erdoğan’a ulaştığı 9 Ekim günü Barış Pınarı harekâtını başlatmıştır.

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Sedat Ergin’in yazısı