Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: En dikenli konulardan biri ABD’nin Kobani’ye verdiği destek olacak

Çıktığı Ortadoğu turu çerçevesinde geçen hafta çarşamba günü Ankara’ya gelip Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, geçen pazartesi günü Kuzeydoğu Suriye’ye geçmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, Rayburn burada Deyrezor bölgesindeki aşiret reislerinin yanı sıra SDG’nin üst düzey yöneticileri ile de görüşmüştür. İsim verilmemesine karşılık Rayburn’ün görüştüğü kişiler arasında Mazlum Kobani’nin de yer aldığını tahmin edebiliriz.

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Açıklamaya göre, Rayburn bu görüşmelerde insani ihtiyaçların karşılanması, istikrar ve güvenliğin inşası için ABD’nin taahhüdünü tekrarlamıştır.

Geçiş döneminin ardından 20 Ocak’ta Biden’ın başkanlığı üstlenmesiyle başlayacak yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında S-400 dosyasından sonraki en dikenli konulardan biri ABD’nin Fırat’ın doğusunda SDG’ye ve Mazlum Kobani’ye verdiği destek olacaktır. Öncelikle, Başkan Biden’ın bu konudaki tutumuna açıklık kazandırmasını beklemek gerekecektir.

Sedat Ergin’in yazısı

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