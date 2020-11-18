Sedat Ergin: DSÖ’ye bakılırsa nüfusu 10.7 milyon olan Çekya bile Türkiye’nin üstünde

Tabii artık vaka sayıları açıklanmadığından Türkiye’nin durumunu bu gösterge üzerinden COVID-19 testi pozitif çıkan herkesi vaka olarak bildiren ülkelerle, özellikle Batılı ülkelerle kıyaslayabilme imkanına sahip değiliz.

Burada kısmen sorunun bir parçası da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tutumudur. Türkiye vaka değil yalnızca hasta sayılarını paylaştığını belirttiği halde, DSÖ Türkiye’nin hasta sayılarını kendi gösterge tablosunda ‘vaka’ olarak takdim etmekte bir sakınca görmüyor.

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DSÖ’nün tablosuna göre, Türkiye vaka toplamı sıralamasında dünyada 25’inci geliyor. DSÖ’ye bakılırsa nüfusu 10.7 milyon olan Çekya bile 460 binin üstünde vaka sayısıyla aynı listede 414 bin 278 vaka ile gösterilen Türkiye’nin üstünde 22’nci sırada yer alıyor. Benzer bir durum DSÖ’nün günlük vaka bildirim tablosunda yaşanıyor. Avusturya, Macaristan ve Sırbistan gibi nüfus olarak Türkiye’den küçük ülkeler Türkiye’den daha çok vaka bildirmiş görünüyorlar.

Sedat Ergin’in yazısı