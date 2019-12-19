Sedat Ergin: Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının paylaşımı büyük bir bilek güreşine sahne olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Aralık’ta TRT’de Libya mutabakatına atıfla “Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail bu bölgeden Türkiye’nin onayı olmadan doğalgaz nakil hattı kuramaz” şeklindeki sözleriyle verdiği mesaj doğrudan East-Med boru hattını konu alıyor.

Burada egemenlik haklarıyla ilgili muhtemel bir anlaşmazlık şimdiden ufukta beliriyor. Çünkü, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, hattın geçeceği güzergâhın kendi münhasır ekonomik bölgeleri olduğunu ileri sürecektir.

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Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının paylaşımı üzerinde büyük bir bilek güreşine sahne olacağını anlıyoruz. Bu konuya yarın da devam edeceğiz.

Sedat Ergin’in yazısı