Sedat Ergin: DEAŞ, Erdoğan’ın gündemine girmiş bulunuyor

DEAŞ, bugün Suriye ve Irak’ta sahada ciddi bir tehdit yaratan en korkutucu terör örgütlerinden biri midir yoksa bazı güçlerin bölgeyi karıştırmak amacıyla kullandığı “birtakım küçük çeteler” ve “kalıntılar”dan ibaret bir yapı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün AK Parti grup toplantısında yaptığı ve kuvvetle ikinci şıkka işaret ettiği açıklamalarla birlikte, bu sorular DEAŞ ve Suriye ile ilgili tartışmaların gündemine girmiş bulunuyor.

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Her halükârda Erdoğan’ın bugün DEAŞ’a bakışının başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin bu konudaki tezlerinden önemli ölçüde ayrıldığını belirtmek gerekir.

Suriye meselesi Türkiye ile ABD’yi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirecek bir kırılmaya doğru yol alıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı