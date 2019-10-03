Sedat Ergin: Çözüm olursa İdlib’deki teröristler nereye gidecek?

Bu silahlı savaşçılar ne olacak? Muhtemel bir çözümde Şam’daki meşru otorite ile bir uzlaşıya girmeyi kabul etmemeleri halinde İdlib’de nasıl barınacaklar? Binlercesinin uçaklara konulup Afganistan’a gönderilmesi ya da topluca çöle sürülmeleri gibi bir senaryo söz konusu olamayacağına göre bu insanlar nereye gidecektir?

Yoksa İdlib’in büyük bir bölümünün Şam’daki rejimin kontrolüne geçtiği bir senaryoda kuzeye göç edip Türkiye sınırına bitişik kurtarılmış bölgelerde mi yaşamlarını sürdürecekler? Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin potansiyel serpintileriyle birlikte Türkiye üzerinde bir basınç yaratması kaçınılmaz olacaktır.

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Yoksa HTŞ herkesi şaşırtacak bir pragmatizm göstererek kendisini ılımlı bir çizgiye doğru dönüştürmeye mi çalışacaktır?

Sedat Ergin’in yazısı