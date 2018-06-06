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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Çoklu oy kullanma olsa da hesaplamada ‘oy tektir’ ilkesi geçerli

 

Şu hususu gözden uzak tutmamak gerekiyor. Çoklu oy kullanma olsa da hesaplamada ‘oy tektir’ ilkesi geçerli. Hesaplamada şu kriterler esas alınıyor:

– Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

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– Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy ‘ittifak ortak oyları’ sütununa yazılıyor.

– Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor.

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– Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

– Pusulada hem bir ittifaka, hem de birden çok partiye (örneğin CHP, İYİ ve SP’ye ayrı ayrı) mühür basılmışsa, o takdirde bu oy ittifak için kullanılmış sayılıyor, ‘ittifak ortak oyları’ hanesine yazılıyor.

Sedat Ergin’in yazısı

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