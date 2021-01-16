Sedat Ergin: Çin aşısının kalan partileri ve 4.5 milyon doz BioNTech aşısı ne zaman gelecek?

Toplam 50 milyon doz olarak sözleşmeye bağlanan Çin aşısının kalan partileri ve ayrıca 4.5 milyon doz BioNTech aşısı ne zaman gelecek? Koca’nın bundan sonraki teslimat takvimiyle ilgili olarak bu kez kendisini bağlamaktan kaçındığını görüyoruz. Buna karşılık, bazı Bilim Kurulu üyelerinin Çin’den ikinci partide 7 ya da 10 milyon doz gibi bir miktarın geleceği yolunda açıklamaları var.

Her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü ve şubat sonuna kadar Çin Halk Cumhuriyeti’nden 50 milyon, mart sonuna kadar da BioNTech’ten 4.5 milyon dozun teslim edildiğini varsayalım. Bu bizi 54.5 milyon doz gibi bir toplama götürüyor. Herkese iki doz yapılacağı için bu durumda 27 milyon 250 bin kişinin aşılanmasının güvence altında olduğunu varsayabiliriz.

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Türkiye’nin nüfusunun 83 milyonun üstüne çıktığını hatırladığımızda, kalan yaklaşık 56 milyonun durumu ne olacak? Hastalığı geçirmiş olanların aşı ihtiyacının ortadan kalkmadığını unutmayalım.

Sedat Ergin’in yazısı