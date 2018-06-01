Sedat Ergin: CHP’nin geçen yedi yıl içinde Kürt sorununa bakışının evrimi

CHP’nin 24 Haziran’da yapılacak seçime ilişkin son bildirgesi ise Kürt sorununda büyük ölçüde 2011 sonrasındaki ortaya çıkan birikimin yeni baştan formüle edildiği bir çerçeve ortaya koyuyor. Ancak son yıllarda yaşanan terör olayları ve kutuplaşma ışığında “toplumda güven duygusunun yaratılması ve geniş bir toplumsal mutabakat” ihtiyacı ile “Daha fazla özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti” vurguları karşımıza çıkıyor.

2018 bildirgesinde ‘anadilde eğitim’ yer almazken ‘anadilde öğrenim’e geniş bir yer ayrılıyor. Bildirgenin önemli bir yönü, ‘yerel yönetimlerin özerkliklerinin AB standartlarına kavuşturulacağı’ belirtilerek, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın üzerindeki çekincelerin kaldırılacağının bir kez daha kayda geçirilmiş olmasıdır.

Reklam

CHP’nin geçen yedi yıl içinde Kürt sorununa bakışının evrimi bu şekilde özetlenebilir.

Sedat Ergin’in yazısı