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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Çevrelenmiş durumda kalan TSK gözlem noktalarının sayısı artabilir

Esad ordusu Maarat el Numan’ı aldığı takdirde, bu kez TSK’nın geçen ağustos ayında bu şehrin 10 km güneyinde Maar Hitat’ta -resmen deklere edilmeden- tesis ettiği ‘mevzi bölgesi’ zor bir duruma girecektir. Keza önümüzdeki dönemde Serakib de düşerse, hemen doğusunda Tel Tukan’daki (7) numaralı gözlem noktasının durumu farklı olmayacaktır.

Özetle bu yöneliş aynen devam ettiği takdirde, Esad ordusunun kontrol ettiği topraklar içinde çevrelenmiş durumda kalan TSK gözlem noktaların sayısı artabilir. Bu ihtimal Ankara açısından sıkıntılı bir durum yaratacaktır.

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Sahada böyle bir tablonun belirmesinin Türkiye’yi Rusya ve Esad rejimi ile artan ölçüde doğrudan/dolaylı bir şekilde müzakereye sevk etmesi kaçınılmazdır.

Sedat Ergin’in yazısı

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