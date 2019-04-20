Sedat Ergin: Büyük şehirlerde sandığa gitmeyip rahatsızlığını ifade edenler daha fazla

Bu verilerden yola çıkarak varacağımız sonuçlardan biri şudur: Sandığa gitmeyerek rahatsızlığını ifade etme tavrı, kentleşmenin ve ekonomik gelişmenin ilerlediği büyük şehirlerde diğer bölgelere kıyasla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu yönde bir tutum Orta ve Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde düşük bir yoğunlukta hissedilmekte ya da yerine göre hiç hissedilmemektedir.

Söz konusu büyük şehirlerin önemli bir bölümü AK Parti’nin tartışmasız üstünlüğündeki seçim bölgeleri olduğu için katılım oranının düşmesi öncelikle AK Parti seçmeninin bir kesiminden gelen bir mesaj olarak görülebilir.

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Sedat Ergin’in yazısı