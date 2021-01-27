Sedat Ergin: Bütün ihtimaller Gezi davasının bir hayli uzun zamana yayılabileceğine işaret ediyor

Sonuçta istinaf mahkemesinin bozma kararı ışığında Gezi davası İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecektir. Ancak yeniden yargılama sürecinin nasıl yol alacağı, ne kadar genişleyeceği bu aşamada ucu açık bir sorudur.

Öncelikle, bir taraftan istinaf mahkemesinin talebi doğrultusunda suç duyurularının ve davaların birleştirilmesi taleplerinin sonuçlanması, diğer yandan Yargıtay’ın Çarşı davasıyla ilgili kararını vermesi beklenecektir.

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Kaldı ki, yeniden yargılama sonunda birinci derece mahkemede verilecek karar bir kez daha istinaf mahkemesinin önüne gelecek, buradan çıkacak sonuca göre muhtemelen bir sonraki aşamada bu kez temyiz için Yargıtay’a gidecektir.

Bütün bu ihtimaller her halükârda Gezi davasının bir hayli uzun bir zamana yayılabileceğine işaret ediyor.

Sedat Ergin’in yazısı