Sedat Ergin: Bu seçim pek çok bakımdan ilklerin seçimi olacaktır

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Seçimi ilgilendiren kritik sorulardan biri burada karşımıza çıkıyor. Hükümet Anayasa’nın OHAL’de tanıdığı yetkilere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra -FETÖ ve terörle mücadele- gerekçeleriyle başvurmuştur ve iki yıla yaklaşan süre içinde üçer aylık sürelerle bu yetkiyi TBMM’de uzatmaktadır. OHAL’in mümkün kıldığı yetkilerin hiçbir şekilde seçim yarışını -doğrudan ya da dolaylı – etkileyebilecek bir şekilde kullanılmaması, seçimin centilmence ve eşit rekabet koşullarında yapılabilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, erken seçime İYİ Parti’nin katılmasını önlemek için gidildiği şeklindeki spekülasyonlara herhangi bir şekilde itibar etmek istemiyoruz. İYİ Parti’nin seçime mutlaka katılımının sağlanması, eğer yasal ya da idari pürüzler varsa bunların ivedilikle giderilmesi, seçimin bir mağduriyet üzerinden gerçekleştirildiği gibi bir görüntünün ortaya çıkmasını önleyecektir.

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Bu seçim pek çok bakımdan ilklerin seçimi olacaktır. En önemli ilklerden biri, halkın ilk kez hem cumhurbaşkanı hem de parlamentoyu aynı anda seçmek üzere sandık başına gidecek olması ve bu anlamda ülkede köklü bir sistem değişikliğine her anlamıyla resmiyet kazandırılacak olmasıdır.

Türkiye’ye yakışan, bu ilk adımın düzgün, herhangi bir gölge düşmeden, hakkaniyete uygun bir şekilde atılmasıdır.

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Sedat Ergin’in yazısı