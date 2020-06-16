Sedat Ergin: Bu kez duyduğumuz işaret fişeğinin değil çalan tehlike çanlarının sesi

Salgının yeniden zemin kazanmaya başlaması, belli ölçülerde kapsamlı normalleşme adımlarının haziran ayı başında yürürlüğe girmesinin ertesinde ortaya çıkmıştır. Üstelik mayıs ayında 1-3 Mayıs, 16-19 Mayıs, 23-26 Mayıs gibi toplu karantina dönemleri yaşanmış olmasına rağmen, yine de salgının seyrine ilişkin göstergelerde yukarı doğru bir çıkış eğrisi ile karşılaşıyoruz.

Bu yönelişin birçok faktörün bir bileşkesi olduğunu tahmin edebiliriz.

Reklam

Tabii, normalleşmeye geçiş evresindeki karar alma süreçlerinde Bilim Kurulu’nun adının daha az duyulmaya başlanması da, bu çerçevede kayda değer bir faktör olarak vurgulanmalıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs günü yaptığı bir açıklamada “Vaka sayılarındaki düşüş başarı grafiğimizdir” demiş ve eklemişti: “Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde, bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır.”

Aynı akşam vaka sayısının 972 çıkması ile işaret fişeği atılmıştı. Neredeyse bir ay sonra vakalarda yeniden 1500 eşiğine geldiğine göre, bu kez duyduğumuz işaret fişeğinin değil çalan tehlike çanlarının sesi olmalıdır.

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı