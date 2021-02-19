Sedat Ergin: Bu hadise, sokaktaki vatandaşın ABD’ye bakışında yeni bir tortu bırakacaktır

Geriye dönüp bakıldığında, ölümlerin Türkiye’de duyurulmasıyla ABD Dışişleri’nin konuya ilişkin açıklaması arasında yaklaşık 24 saat gibi bir zaman farkı var.

Buna karşılık, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aradan geçen bu süreye rağmen “Eğer haberler doğruysa…” şeklinde teyit koşuluna bağlı bir kınama açıklaması yapmış olması, birçok sorunla zaten kördüğüme dönmüş olan Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir olumsuzluk olarak şimdiden yer etmiştir. Buna da “14 Şubat Vakası” diyelim.

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Gelgelelim, Blinken’ın sonradan ‘Eğer doğruysa’ tutumunu düzeltip, PKK’ya tavır alması ortaya çıkan hasarı gidermeye yetmiyor.

Buradaki mesele, Türkiye’de derin infiale yol açan bir gelişme karşısında sergilenen şüpheci, mesafeli bakışın Türk toplumunda ABD’ye dönük zaten var olan güvensizliği daha da derinleştirecek olmasıdır. Bu hadise, sokaktaki vatandaşın Amerika’ya bakışında kolay kolay silinmeyecek yeni bir tortu bırakacaktır.

Sedat Ergin’in yazısı