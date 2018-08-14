Sedat Ergin: Brunson’ın Hıristiyanlığı yaymak hedefiyle Kürtler’e özel bir ilgiyle yaklaştıklarını söylemek mümkün

Rahip Brunson ve arkadaşlarının Hıristiyanlığı yaymak hedefiyle Kürtler ve Suriye’den gelen mültecilere özel bir ilgiyle yaklaştıklarını söylemek mümkün.

Evanjelist bir şahsiyet olduğunu tahmin ettiğimiz Eric Wiegler’in, Brunson’ın cep telefon kayıtlarından çıkan notlarında, Kürtlere dönük strateji şöyle aktarılıyor: “Kürtler ülkelerinde iki dilliler. Diğer Kürtlerle sınırın ötesinde ve kendi ülkelerinde iletişim kurabiliyorlar. Kilisenin ev sahibi ülkelerde oluşması için iyi yerleşmişler. Stratejik. Dağılımlarından ve sınırlara mesafelerinden dolayı birçoğu Hıristiyan olduğunda Ortadoğu’daki birçok kişi İncil’i duyacak. Bir tercüman milleti birçok ülkeye ulaşabilir”.

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Sedat Ergin’in yazısı