Sedat Ergin: Brunson’a uzun süreli ikamet izni verilmemiş

İddianameden Brunson’ın tutuklanmadan önce 2016 Ağustos ayında Türkiye’de uzun süreli ikamet izni almak için yaptığı başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yazışmalarda ‘kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından’ bu iznin verilmesinin uygun görülmediğini de öğreniyoruz.

Bakanlığın bu izin talebiyle ilgili yazışmalarında, “Brunson’ın 2010-2013 arasında Kürt orijinli vatandaşlara yönelik ayinler düzenlediği” ve “Suriye’den gelen sığınmacılara yardım sağlama görüntüsü altında misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü” bilgisine yer veriliyor.

Reklam

Bu yazışmalardan, karakola davet edilmesiyle başlayan sürecin öncesinde devlet güvenlik birimlerinde Brunson’la ilgili olumsuz bir bakışın yerleşmiş olduğunu anlıyoruz.

Sedat Ergin’in yazısı