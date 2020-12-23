Sedat Ergin: Boşaltılan gözlem noktalarındaki TSK birlikleri nereye gidiyor?

Sonunda Reuters ajansı, geçen cumartesi günü geçtiği bir haberde, adı açıklanmayan Türk yetkililerine dayanarak 7 gözlem noktasının boşaltılmış olduğunu dünyaya duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yaptığım araştırmada karşıma çıkan tabloyu şöyle özetleyebilirim.

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– Kuzeydoğudaki (3) ile (4) numaralı gözlem noktaları ile M-5 otoyolunun doğusundaki (5), (8) ve güneydeki (9) ve (10) numaralı gözlem noktaları fiilen boşaltılmış bulunuyor.

– M-5’in doğusundaki (6) ve (7)’nci gözlem noktalarında çekilme faaliyetleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu noktalar da kapanmış olacak.

– En kuzeyde Afrin’in hemen altındaki (1) ve (2) numaralı gözlem noktaları ile M-4’ün batısında Zeytinlik’teki (12) ile Cisr Eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak’taki (11) numaralı gözlem noktaları faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar rejim sahasında değiller.

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Ve en kritik soruya geliyoruz…

Boşaltılan gözlem noktalarındaki TSK birlikleri nereye gidiyor?

Sedat Ergin’in yazısı