Sedat Ergin: Bir an için doktrine dayanan bir hukuk düzenine geçtiğimizi düşünelim…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada yüzüne kezzap atılan Berfin Özek’in davasında sanığa verilen 13.5 yıl cezayı yetersiz bularak eleştirmesi ilk bakışta kamuoyunda bu mahkeme kararı konusunda ortaya çıkan büyük tepkiyle uyumludur.

Ancak Cumhurbaşkanı’nın bu eleştiriyi getirirken ‘tüm yargı dünyası’na “yasa maddelerine değil vicdanlarına kulak vermeleri” çağrısında bulunması, yansıttığı hukuk anlayışı bakımından başlı başına bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor.

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Bir an için bu doktrine dayanan bir hukuk düzenine geçtiğimizi ve hâkimlerin önlerine gelen dosyalarda yasa maddelerine bakmakla birlikte vicdanlarının sesine öncelik verip kendi ölçülerine göre kararlar vermeye başladıklarını düşünelim. Kendimizi nasıl bir hukuk ortamında bulurduk?

Sedat Ergin’in yazısı