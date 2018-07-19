Sedat Ergin: Bilimin doğrultusundan çıkmanın bedelini bir kez daha masum insanlar ödemiştir

Daha önce tanık olduğumuz tren kazalarına hiç benzemeyen bir kaza olduğunu çoğumuz boşlukta duran tren raylarının fotoğraflarını gördüğümüzde anladık. O raylar şimdi hepimizin zihninde asılı duruyor ve vicdanlarımızı kanatıyor.

Daha da çok kanatmalıdır… Hava koşulları bozulduğu, yağmur suları da rayların altındaki toprak dolguyu boşalttığı için böyle bir kazanın meydana gelebilmiş olması 2018 yılında Türkiye’nin büyük utancıdır.

Reklam

Türkiye’nin her alanda büyük, önemli atılımlar yaptığından söz edildiği bir sırada yağmur sularının toprak dolguyu boşaltması nedeniyle 24 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bütün bu söylemin üzerine koyu bir gölge olarak düşmektedir.

Bu ülkede bilimin doğrultusundan çıkmanın bedelini, bir kez daha masum insanlar hayatlarıyla ödemiştir.

Reklam

Gerekli mühendislik parametrelerinin dikkate alınmaması ve toprak dolgu yapılması kazaya davetiye çıkarmıştır.

Sedat Ergin’in yazısı