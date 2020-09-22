Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Beklentiler Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin başlaması ihtimaline odaklanıyor

Avrupa Birliği’nin perşembe ve cuma günü düzenlenecek zirve toplantısı yaklaşırken bütün beklentiler -belli bir ihtiyat payı içinde- Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin başlaması ihtimaline odaklanıyor.

Kuşkusuz, işlerin bu yöne doğru dönmesinde ‘Oruç Reis’ sismik araştırma gemisinin çalıştığı sahadan sürpriz bir şekilde ‘bakım ve ikmal’ gerekçesiyle birden Antalya Limanı’na çekilmiş olmasının etkisi inkâr edilemez. Pek çok gözlemcinin tırmanan gerginlik nedeniyle artık umutsuzluğa kapıldığı bir noktada denklem ansızın tersyüz olmuştur.

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı

SON HABERLER

Virüs kapan filyasyon görevlisi: İki yaşındaki oğlumu uzak tutmam zor oldu

Ankara’da, filyasyon ekibinde görev yapan Ceren Yancı Aksakal, ‘corona’ya yakalandı. İyileşip işinin başına dönen sağlık çalışanı, dokuz yaşındaki kızını izole edebildiğini ancak iki yaşındaki oğlunun olup biteni anlamakta güçlük çektiği için kendisinden zor uzak tuttuğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...