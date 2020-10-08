Sedat Ergin: Bakan ‘yüzde 10’ oranını vererek vakaların hasta sayısının çok üstünde olduğunu kabul etti

Sağlık Bakanlığı’nın yöntem değiştirerek pozitif vakalardan yalnızca belirti gösterenleri açıklamasının yarattığı tartışma sürüyor. Bakan, “yüzde 10” gibi bir oran vererek, aslında COVID-19 pozitif vakaların kamuoyuna duyurulan hasta sayılarının çok üstünde olduğunu kabul etmiş bulunuyor. Kamuoyu, açıklanan sayı üzerinden her akşam kendi tahminini yürütecektir, zaten yürütmektedir.

Bu durumda resmi rakamla kamuoyundaki tahminler arasında belirecek ikiliğe son vermek üzere DSÖ kriterlerine uygun bir şekilde laboratuvar onaylı bütün vakaların –belirti olup olmadığına bakılmaksızın- açıklanması, şeffaflığın gereği olduğu kadar, toplum olarak önümüzü görebilmemiz bakımından da elzemdir.

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Sedat Ergin’in yazısı