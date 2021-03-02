Sedat Ergin: AYM’den ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten tutuklama verilmesiyle ilgili ilk ‘ihlal’ kararı

Sonuçta Aygün’ün başvurusunda, AYM, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine‘ karar vermiştir. Yüksek mahkeme Aygün’e bu hak ihlali nedeniyle 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetmiştir.

Kararın önemi, AYM’den TCK 216/1 maddesindeki ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklama verilmesiyle ilgili çıkan ilk “ihlal” olmasıdır. Bu karar AYM’nin Birinci Bölümü’ndeki beş üyenin oybirliği ile çıkmıştır. Bölüm üyelerinin Osman Kavala ya da ‘Barış Akademisyenleri‘ gibi çekişmeli kararlarda farklı yönde oy kullanırken bu dosyada oybirliği içinde hareket etmiş olmaları bu kararın vurgulanması gereken bir başka kayda değer yönüdür.

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Sedat Ergin’in yazısı