Sedat Ergin: Arama faaliyeti ret yanıtından sonra ne kadar sürdü

Milli Savunma, IRINI’nin arama talebine ret yanıtının pazar günü saat 17.44’te verildiğini belirtmiştir. Şimdi kritik soruyu yöneltelim: Peki arama faaliyeti bu bildirimden sonra ne kadar sürdü?

Aynı açıklamaya bakarsak, arama timi gemiden helikopterle 23 Kasım Pazartesi sabahı saat 09.30’da ayrılmıştır. Yani, Alman askerlerin pazar akşamı helikopterle gemiye 18.00 sularında inmeleriyle ertesi sabah gemiyi terk etmeleri arasında tam 15 buçuk saat geçmiştir.

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Bu durumun ışığında AB Komisyonu’nun Türkiye’den olumsuz yanıt gelir gelmez aramanın durdurulduğu yolundaki açıklaması boşlukta kalıyor.

Burada altını çizmemiz gereken önemli bir husus, AB tarafının bekleme süresiyle ilgili detayları dört saat-beş saat gibi paylaşırken, Türkiye’nin izin başvurusuna ret yanıtını ne zaman bildirdiği, bu çerçevede gemideki aramanın ne zaman sonlandırıldığı konusunda saat vermekten kaçınmasıdır.

Sedat Ergin’in yazısı