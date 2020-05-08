Sedat Ergin: Antikor araştırmalarının sağlayacağı veriler yol gösterici olacak

Yaygınlığın ve kazanılmış bağışıklığın boyutlarının, bu çerçevede virüsün yoğunlaşma noktalarının bilinmesinin sağlayacağı pek çok yarar var. Özellikle salgınla mücadelede bundan sonraki aşamalara ilişkin önlemlerin belirlenmesi, normalleşmeye geçiş döneminin yönetilmesiyle ilgili isabetli kararların alınabilmesi açısından antikor araştırmalarının sağlayacağı veriler yol gösterici olacak.

Bu bilgiler Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği COVID-19 stratejisi açısından da büyük önem taşıyor.

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Türkiye’de de bu virüse yakalanmış, farkında olmadan bunu belirtisiz ya da hafif belirtili bir şekilde atlatmış olan çok sayıda insan var. Bağışıklık kazandıkları için bu insanların artık endişe etmelerini gerektiren bir durum yok.

Aramızdaki bu insanların sayısını bilmiyoruz. Kendimiz de pekâlâ bu grup içinde olabiliriz.

Sedat Ergin’in yazısı