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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Ankara ile Washington arasında ‘anomali’ durumu yaşanıyor

 

Bu kez yaşanan krize baktığımda bundan öncekilerin hiçbirine benzemediğini, birçok faktör ve olumsuzluğun karşılıklı olarak iç içe geçmesiyle tam bir kördüğüm haline geldiğini ve idare edilebilmesinin büyük ölçüde, imkânsızlaştığını görüyorum. Ve bu kördüğümü bir dokunuşta çözecek bir sihirli değnek yok ve olmayacak da…

Demek istediğim şu: Uzmanlığın, tecrübenin ve bunlar üzerine inşa edilecek sağlıklı, gerçekçi bir analizin hiçbir işe yaramayacağı, rasyonellik ölçülerinin tümüyle dışına çıkılmış bir ‘anomali’ durumu yaşanıyor Ankara ile Washington arasında.

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Sedat Ergin’in yazısı


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