Sedat Ergin: Altı yıl süren çekişme AİHM’nin kararı doğrultusunda şekillenmişti

Bu tartışmaya bakarken, AİHM kararlarının uygulanmasında sorun çıkması halinde Avrupa Konseyi içindeki denetim mekanizmasının nasıl işlediği, ne gibi yöntemlerin kullanıldığını gösteren örneklere göz atmak fikir verici olacaktır. Değindiğimiz tartışma çerçevesinde yakın zamandan verilecek en önemli örnek, Azerbaycan ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında Ilgar Mammadov davasında yaşanan çekişme ve uzun bir zamana yayılan bu çekişmenin sonuçlandırılış şeklidir.

(…) Azerbaycan Yüksek Mahkemesi, geçen nisan ayında Mammadov dosyasını yeniden değerlendirmiş ve kendisi hakkında verilen mahkûmiyet kararını iptal etmiştir.

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Bakanlar Komitesi, bundan dört ay kadar önce 4 Eylül tarihinde Strasbourg’da yaptığı toplantıda, Mammadov dosyasının kapatılmasına karar vermiştir. Böylelikle, 2014 yılında alınan kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Azerbaycan ile AİHM ve Bakanlar Komitesi arasında altı yıl süren çekişme son bulmuştur.

Son tahlilde mesele AİHM’nin verdiği kararın doğrultusunda şekillenmiştir.

Sedat Ergin’in yazısı