Sedat Ergin: Almanya ve Fransa arasında Türkiye konusunda bir ihtilaf yaşanıyor

Avrupa’nın iki başat aktörü Almanya ve Fransa arasında Türkiye konusunda hafife alınamayacak bir ihtilaf yaşanıyor.

Türkiye dosyası, önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri Berlin’de yapılacak olan Dışişleri Bakanları toplantısı, ardından 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek liderler zirvesinde masanın gündemindeki öncelikli dosyalardan biri olacaktır.

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AB cephesinde beliren bu görüş ayrılığı karşısında, Türkiye’nin her adımını iyice tartarak, son derece soğukkanlı ve akılcı bir şekilde atmasında sayısız yarar var.

Sedat Ergin’in yazısı