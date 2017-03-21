Sedat Ergin: Alman istihbaratına göre Adil Öksüz Akıncı Üssü’ne düşmüş bir uzaylı mı?

Kahl’in bu değerlendirmesinde içine düştüğü hatayı gösterebilmek için çok özel bir çaba göstermek de gerekmiyor aslında. Tek bir örnekle yetinelim. Adil Öksüz’ün Fetullah Gülen’e yakın bir isim olduğu herhalde itiraz edilebilecek bir gerçek değil. İsteyen Google’a girip Gülen ile Öksüz’ün isimlerini yan yana yazıp, bu ikilinin Pensilvanya’da çekilmiş fotoğraflarını rahatlıkla görebilir. (Gülen koltukta, Öksüz bağdaş kurmuş yerde oturuyor.)

Gülencilerin 15 Temmuz’daki rolü konusunda bir türlü ikna olmayan Kahl, Adil Öksüz’ün 16 Temmuz sabahı darbenin ana harekât merkezi olan Akıncı Hava Üssü’nde yakalanmasını acaba nasıl değerlendiriyor? Alman istihbaratı, Akıncı’dan kalkan uçakların Ankara’ya bomba yağdırdığı bir gecenin sabahında Öksüz’ün –Savcılık ifadesinde iddia ettiği gibi- Kazan’da üssün hemen yanında tarla mı baktığına inanıyor?

Yoksa Adil Öksüz, galakside yolunu kaybedip yanlışlıkla Akıncı Üssü’ne düşmüş bir uzaylı mıydı? Bu sorunun yanıtı Alman istihbaratının yaratıcılığına kalmış gözüküyor.

Sedat Ergin’in yazısı