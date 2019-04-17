Sedat Ergin: AK Parti’den azalan oylarla MHP’nin artışı birbirine yaklaşan miktarlarda

Dikkat edilirse AK Parti’den azalan oylarla MHP’nin artışı birbirine yaklaşan miktarlardadır. Aslında fotoğrafı tam olarak görebilmek için diğer partilerin durumuna da kısaca göz atmak gerekir.

CHP, 51 ilde bir ilerleme göstermemiş, küçük oranda bir düşüş yaşamıştır. 24 Haziran’da 17.54 oranındayken (1 milyon 877 bin oy), bu kez yüzde 17. 46’ya (1 milyon 834 bin oy) inmiştir.

Reklam

İYİ Parti bu illerde, yüzde 9.63’ten (1 milyon 31 bin oy) yüzde 8.11’e (852 bin) gerilemiştir.

HDP, yüzde 11.60’tan (1 milyon 241 bin) yüzde 7.92’ye (832 bin) inmiştir.

SP, yüzde 1.33 (142 bin) iken yüzde 2.46’ya (259 bin) yükselmiştir.

Reklam

Bu arada yüzde 3.33 gibi bir oranın bağımsızlara ve diğer partilere gittiğini de bu hesaba dahil etmeliyiz.

Sedat Ergin’in yazısı