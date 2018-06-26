Sedat Ergin: AK Parti açısından 2011’e kıyasla göz ardı edilemeyecek zemin kaybı ortaya çıkıyor

Aslında AK Parti’nin önceki gün aldığı oy miktar olarak en çok bundan yedi yıl önceki 12 Haziran 2011 seçimindeki sonuca yakındır. AK Parti, tarihinin en yüksek oranına çıktığı bu seçimde tam 21 milyon 399 bin oy almıştı. Tam 7 yıl sonra geldiği noktada 21 milyon 333 bin milyon oyla bu düzeye ancak yaklaşabilmiştir.

Ancak burada da seçmen sayısındaki artışı hesaba kattığımızda, AK Parti açısından 2011’e kıyasla göz ardı edilemeyecek bir zemin kaybının ortaya çıktığını teslim etmeliyiz. 2011’de 52 milyon 806 bin kayıtlı seçmene karşılık dünkü seçimde 59 milyon 370 bin kayıtlı seçmen vardı. Bunun 3 milyon 47 binlik bölümü 2014’ten sonra sayılmaya başlanan yurtdışı seçmenlerden kaynaklanıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı