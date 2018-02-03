Sedat Ergin: AİHM’in verdiği ihlal kararlarında Rusya birinci, Türkiye ikinci

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçen hafta 2017 yılına ilişkin istatistiklerini yayımladı ve bir kez daha tablo değişmedi. Rusya AİHM’nin verdiği ihlal kararlarında birinciliği korurken, Türkiye son yıllarda gelenek olduğu üzere bu ülkenin hemen arkasından ikinci geldi hak ihlallerinde.

Bu istatistikler içinde önem taşıyanlar, AİHM’nin kendisine gelen başvurular arasında incelemeye değer bulup dosyanın esasına girerek hüküm verdiği kararlardır.

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AİHM, Rusya hakkında hüküm içeren toplam 305 karar verirken bunun 293’ünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir maddesinden ihlal çıkmış. Mahkeme, Türkiye hakkında toplam 116 karar vermiş ve bunların içinde 99’unda AİHS’nin en az bir maddesinden ihlal var. Toplam dört kararda ihlal bulunmamış. Diğer 13 karar ise dostane çözüm ya da yetkisizlik gibi farklı kategorilerde.

Sedat Ergin’in yazısı