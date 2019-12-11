Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: AİHM, tutuklamanın Kavala’yı susturmak amacını gözettiği sonucuna varıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’nın tutuklanmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ihlal edildiğine ilişkin dünkü kararı 2017 Ekim ayından bu yana süren ve Türkiye’nin Batı kamuoylarındaki algısı açısından da kritik bir önem taşıyan bu hukuk dosyasını yeni bir eşiğe taşımıştır.

Sözleşmenin üç maddesinden verilen ihlal kararının açıklanmasının Dünya İnsan Hakları Günü’ne denk gelmesinin taşıdığı sembolizmi özellikle vurgulamalıyız.

Reklam

AİHM, ardından tutuklama tasarrufunun başvuru sahibini susturmak gibi bir amaç gözettiği sonucuna varıyor, bu durumun insan hakları savunucuları üzerinde caydırıcı bir etki icra edebileceğini belirtiyor.

Sedat Ergin’in yazısı

SON HABERLER

Çorlu faciasında babası ölen çocuk: Babamı kim öldürdü hakim amca?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davanın, bugün, üçüncü duruşması görülüyor. Kazada babasını kaybeden Gülgen Erbil’in (10), “İhmal var. Babamı kim öldürdü hakim amca” demesi salondakileri ağlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...