Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: ABD yönetimi nasıl oluyor da yaptırım uyguladıkları bakanı ziyaret ediyor?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den önce Ankara’ya gelen O’Brien, Milli Savunma Bakanlığı’na giderek Akar’a ziyarette bulunup, Suriye ile ilgili gelişmeleri görüşmüş.

Bu fotoğrafta tuhaf bir durum yok mu sizce?

Reklam

ABD Hazine Bakanlığı, daha geçen pazartesi günü O’Brien’ın patronu Başkan Trump’ın imzaladığı bir ‘başkanlık emri’ çerçevesinde Hulusi Akar’a yaptırım uygulanacağını açıklamamış mıydı, Suriye’ye dönük sınır ötesi askeri harekâtı yönettiği için?

Peki ABD yönetiminin temsilcileri nasıl oluyor da kendi yönetimlerinin yaptırım uyguladığı bir bakanlıktan içeri adım atıyor ve yaptırım uygulanan bir bakanı makamında ziyaret edip kendisiyle ciddi bir müzakere yürütebiliyorlar?

Sedat Ergin’in yazısı

SON HABERLER

Zonguldak’ın kanayan yarası: Kaçak madenler ve iş güvenliği

Zonguldak’ta, 2014’ten 2019’un eylül ayı sonuna kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş cinayetlerinde 60 maden işçisinden 20’si, kaçak işletilen maden ocaklarında yaşamını yitirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bu konuya bir an önce çözüm bulunması gerek” dedi.

Adalet bakanı Halkbank iddianamesi için ‘siyasi şantaj’ dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD’de iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, “Halkbank’la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye’ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...