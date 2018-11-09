Sedat Ergin: ABD, Türkiye’nin yanı başında bu kadar askeri niye tutuyor?

Burada dikkat çekici olan, ABD’nin 22 askeri karargâhının yarıdan fazlasının kuzeyde Türkiye sınırına yakın mesafelerde olmasıdır. Bazıları sınıra bitişik. Örneğin Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad, Suruç’un karşısındaki Ayn El-Arab (Kobani), ABD askerlerinin konuşlandığı yerlerden bazılarıdır.

Bütün bu harita bilgileri bize ne anlatıyor? ABD’nin Suriye’de asker bulundurmasının başlangıçta kamuoyuna açıklanan gerekçesi, bu ülkedeki DEAŞ tehdidinin bertaraf edilmesi hedefiydi. Sahada DEAŞ tehdidi hâlâ sürüyor. Ancak DEAŞ unsurları Türkiye sınırının çok uzağında, daha güneydeki alanlarda faaliyet gösteriyor.

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Madem Suriye’de bulunmanın gerekçesi DEAŞ, o zaman Türkiye sınırının hemen yanı başında bu kadar çok yerde askeri güç tutmanın amacı ne?

ABD askerlerinin konuşlanma durumuna baktığımızda, ABD yönetiminin DEAŞ gerekçesinin bir hayli dışına çıkan ayrı bir ‘Kuzey Suriye’ gündemine sahip olduğu gerçeği hiçbir tereddüde yer bırakmayan bir berraklıkla karşımızda beliriyor. Herkes kendi yorumunu yapabilir.

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Sedat Ergin’in yazısı