Sedat Ergin: ABD, son PKK kararını hangi nedenlerle aldı?

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün PKK’nın Kandil’deki lider kadrosundan üç önemli ismin başına ödül koyduğunu açıklaması büyük bir sürpriz oldu.

PKK ile onun Suriye’deki kolu YPG arasındaki bağlantı organik bir ilişkiye dayanıyor. YPG, Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulmuş bir örgüttür. PKK ve YPG, yine Öcalan’ın talimatıyla 2005’te kurulan KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği) çatı organizasyonu içinde aynı bütünün parçalarıdır. YPG’nin komuta kadroları arasında Kandil’de PKK kamplarında eğitim almış Türkiye kökenli PKK’lılar da bulunuyor.

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ABD yönetiminin Suriye’de sahada YPG ile askeri ittifak kurarken, YPG’yi talimatlarıyla yönlendirme yetkisine sahip olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi lider kadronun başı için ödül koymasında bir gariplik yok mu?

Son tahlilde ABD ordusu YPG ile sahada çalışmaya devam ettiği sürece bu gölgenin Türkiye-ABD ilişkisi üzerinden kalkabilmesi mümkün değildir.

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Sedat Ergin’in yazısı